¡ASÍ, NO!

De visita en Pérez, la tierra de la que es oriundo Mauro Caiazza (33), Jimena Barón (31) aprovechó su hospedaje en un coqueto hotel boutique de Rosario para divertirse con su novio y su hijo, Morrison "Momo" Osvaldo (4), en el jacuzzi.

"Se le dice malla, traje de baño, bañador... Mi novio no estaba desnudo, salames. Eso es mío, no lo comparto ni con mi hijo", escribió Jimena, aclarando los tantos. G-plus

"Guerra de espuma", escribió la actriz, junto al álbum fotográfico que publicó en Instagram, en el que se los ve a los tres, compartiendo el baño, enjabonados.

Sin embargo, las postales no eludieron las críticas de los usuarios, quienes interpretaron que Caiazza estaba desnudo. "Se le dice malla, traje de baño, bañador... Mi novio no estaba desnudo, salames. Eso es mío, no lo comparto ni con mi hijo", escribió Jimena, matizando su malestar con el humor que la caracteriza.