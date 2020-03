Pía Slapka quebró en llanto al recordar la separación de sus padres: "Se llevaban mal, yo quería salir de ahí"

A temprana edad, Pía Slapka dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje, haciendo comerciales y luego pasarela. Ese salto laboral hizo que la modelo gane cierta independencia económica y ayude a su familia en un momento de crisis financiera y personal, dado que sus padres se separaron en su adolescencia y ella tuvo que ser uno de los sostenes del clan.

"Yo aportaba en mi casa, pero no era el sostén. Mis hermanos también trabajaban. A los 13 y 14 años me surgió la posibilidad de trabajar, pero estaba en mi casa, con mi mamá y mi papá. Después a los 17 me cambié a un colegio del estado porque la situación (argentina) estaba más complicada", comenzó contando Slapka en Intrusos, siendo cuidadosa con su intimidad.

Luego continuó con el relato y brotaron las lágrimas: "Mis papás se separan y yo la apoyé a mi mamá para que se separé. Yo veía que la situación no daba para más y también necesitaba salir de ahí. Entonces, tenía unos ahorros de un comercial y nos fuimos".

Atento a la sensibilidad de la modelo, Adrián Pallares indagó un poquito más: "¿Por qué tenías que salir de esa realidad? ¿Había violencia?".

Fue ante esa concreta consulta que Pía se mostró más conmovida: "Cuando tus papás se llevan mal, querés salir de ahí. Había violencia verbal, de llevarse mal, nada más. Pero no había golpes. A mi papá lo amo profundamente, pero después de tantos años de llevarse mal, dije ‘necesitamos salir de acá’. Yo era muy joven y ahí sí fui sostén de familia, de mi mamá y de mi hermanito. Lloro porque me emociono y porque uno remueve un montón de situaciones".

