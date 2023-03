Pía Slapka fulminó a Luli Fernández por un rumor sobre ella y Benjamín Vicuña: "Tiene que chequear lo que dice"

A mediados de enero, Luli Fernández lanzó un rumor bomba en Socios del espectáculo sobre un supuesto romance entre Benjamín Vicuña y Pía Slapka, una información que finalmente no prosperó pero que a la modelo le quedó atravesada en la garganta.

"Dicen, cuentan, que la energía entre ellos fue un flechazo, divina", dijo Luli Fernández en aquella ocasión, y agregó: "Se los vio particularmente simpáticos, amorosos y sonrientes. Ellos son divinos y muy funcionales al evento".

Este domingo, en La tarde del 9, Pía repasó un informe de Bendita sobre un entredicho entre Fernández y Mariana Brey en Socios, y sorprendió a sus compañeros al afirmar: “Últimamente no le tengo mucho cariño a Luli”.

PAI SLAPKA SE MOSTRÓ MUY OFENDIDA CON LULI FERNÁNDEZ POR NO CHEQUEAR UN RUMO DE ROMANCE CON BENJAMÍN VICUÑA

Consultada por sus compañeros sobre los motivos de tal afirmación, Pía explicó que su falta de simpatía hacia la panelista es “porque tiene que chequear la información que tira ya que trabaja en un programa de espectáculos”.

El co conductor Tomi Dente reconoció el trabajo de Luli, pero hizo una comparativa. “Mariana Brey no lo hubiese pasado porque un periodista saber perfectamente que el primer eslabón antes de cualquier tipo de presunción es llamar a la protagonista y consultarle. ¿A vos te abordó?”, quiso saber.

“Nunca me abordó y me conoce hace muchos años. Muchos periodistas me escribieron”, aseguró Pía, que tiró por el piso la presunción de Ana Laura Román sobre un romance con Vicuña. “No toqué ni voy a tocar”, afirmó Slapka.