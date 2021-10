Pía Shaw contó la escena más impactante de la serie de Maradona: "Tota le dice a Claudia 'vos sos la culpable porque no lo cuidaste'"

Faltan dos semanas para que se estrene la serie biográfica de Diego Maradona, y Pía Shaw contó la escena más impactante del arranque de Sueño Bendito: "Con Diego a punto de morirse, Doña Tota le dice a Claudia Villafañe 'si Diego se muere no te lo voy a perdonar en la vida. Y si no se muere tampoco te lo voy a perdonar. Vos sos la culpable porque no lo cuidaste'".

El estremecedor diálogo que reprodujo la panelista de Los Ángeles de la Mañana fue entre las actrices Rita Cortese en el rol de Doña Tota y Julieta Cardinali como Claudia, recreando un supuesto careo sucedido en el año 2000, cuando Maradona estuvo al borde de la muerte.

Por otra parte, en el tráiler de la producción de Amazon Prime se ve la enérgica reacción de la madre de Dalma y Gianinna ante el plante de su suegra, con el mar de Punta del Este de fondo: "Lo que hace Diego lo hace él, no lo hacen los demás".