Pía Shaw compartió con sus seguidores su "reeducación alimentaria": "Veo los frutos de este esfuerzo semana tras semana"

En Los Ángeles de la mañana Pía Shaw se refirió en más de una oportunidad a la relación que tiene con su cuerpo. “Yo siempre fui una mina súper segura, la verdad que a mí los kilos de más no me interesaban y me encanta comer”, se había sincerado. Hoy, a través de su cuenta de Instagram, contó cómo buscó “reeducarse” a la hora de comer y mostró parte de sus resultados.

“Después de varias semanas, sigo acá firme y muy entusiasmada con el plan de reeeducación alimentaria”, compartió la periodista en su red social, junto a una foto del antes y después de su figura.

“Sigo viendo los frutos de este esfuerzo semana tras semana”, escribió la panelista sobre su cambio físico y anímico. Incluso Pía contó que su decisión de querer sentirse mejor consigo la llevó a operarse las lolas. "Me saqué 400 gramos de cada una por un tema de postura", se sinceró, sobre la intervención para la que incluso le pidió consejos a Florencia Peña.

“Al tener mucho busto aumento varias tallas ¡y encima en televisión el plano que se ve siempre es hasta la cintura! Por eso me saqué lolas”, había contado Pía Shaw.

