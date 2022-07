Pepito Cibrián rompió el silencio tras el escándalo por el video de su marido con otro hombre: "Le pedí que se fuera"

Pepito Cibrián rompió el silencio en diálogo con Implacables tras el escándalo por el video de su exmarido, Nahuel Lodi, con otro hombre a un mes de su casamiento.

“El día que a él le hicieron una despedida de soltero un grupo de amigos, antes de la boda, ahí fue donde sucedió este evento, no es que él iba a bailar solo, eso fue en ese día”, contó el director teatral.

“¿Ustedes habían pactado de pronto salidas por separado, tipo pareja abierta?”, le preguntó entonces Susana Roccasalvo y el entrevistado respondió: “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, por eso me quedé muy sorprendido”.

“Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”, sentenció Cibrián en la entrevista.

PEPITO CIBRIÁN EXPLICÓ POR QUÉ NO ENFRENTÓ CARA A CARA A SU EXPAREJA, NAHUEL, TRAS LA POLÉMICA

Pepito Cibrián explicó en el programa de Canal 9 por qué decidió no enfrentar cara a cara a su expareja, Nahuel Lodi, después de la polémica con el video viral con otro hombre.

“No lo tuviste delante, no le pudiste decir ‘¿por qué lo hiciste?’”, indagó Susana Roccasalvo y el director teatral contestó: “No, ya sabrá él por qué lo ha hecho”.

“Por que además esto involucra no solamente a mí, sino que también a su familia, a su gente más cercana, nunca le hubiese preguntado ni me importaría preguntarle”, finalizó Cibrián.