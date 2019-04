Pepito Cibrián, en pareja con un estudiante de abogacía 46 años menor: "Le dije qué hacía conmigo"

A un año de su divorcio de Santiago Zenobi (44), tras 18 años en pareja que incluyen 8 de matrimonio, Pepito Cibrián (71) encontró el amor en los brazos de un hombre 46 años menor que él. En una entrevista con Todas las Tardes, el protagonista del musical La dama de las rosas reveló: “No necesito de Tinder, conocí a alguien”.

Frente a la alegría de los panelistas de Maju Lozano, el productor detalló: “Es más joven que yo… Le dije a él que qué hacía, porque yo tengo 71 años, y él me dijo que cada uno tiene su vida y que dure lo que sea. Tiene 25 años y estudia abogacía”. Luego, Pepito contó: “Lo conocí porque vino a ver mi obra, me esperó a la salida y me pidió una foto”.

Ante la notable diferencia de edad, Cibrián reflexionó sin vueltas sobre la decisión que tomó hace tres semanas de noviar con Julián: “Yo ya tuve cáncer dos veces, y no me privo de nada. Estoy radiante y la vida cambia en dos segundos”.

Al final, luego de dejar abierta la posibilidad de volver a pasar por el Registro Civil, Pepito Cibrián explicó cómo se maneja en la intimidad, aclarando que no recurre al viagra: “Tuve cáncer, tomé medicación, me hice terapia de rayos… No es que soy Sanzón en el sexo, ¡pero hago cosas divertidas!”.