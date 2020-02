Pepe Ochoa contó el motivo del fin de su amistad con Laurita: "Se enojó cuando subí una foto nuestra con Fede"

La amistada de Laurita Fernández y Pepe Ochoa parecía inquebrantable. Sin embargo, en diciembre de 2018 llegó a su final.

A más de un año de hacer caminos por separados, el actor contó en Los Ángeles de la Mañana que la relación personal con la bailarina había terminado por decisión de ella. “Me dejó de responder los mensajes”, disparó, sin exponer el motivo del quiebre.

"Cuando nos fuimos a Punta del Este, en mayo de 2018, subí un tweet con una foto de los tres (en la que estaba Laurita, Fede Bal y él) y sé que se armó un revuelo con eso. Se súper enojó". G-plus

Con el tema resonando en los medios, Laurita no se quedó acallada: "Se habrá olvidado qué pasó", dijo, también sin detallar concretamente la causa del distanciamiento.

Poniéndole fin al misterio, Ochoa le dio una nota a Intrusos y reveló uno de los factores que pusieron en jaque su vínculo con Fernández: "No tuvimos ningún conflicto real. Me pongo a pensar y pienso que cuando nos fuimos a Punta del Este, en mayo de 2018, subí un tweet con una foto de los tres (en la que estaba Laurita, Fede Bal y él) y sé que se armó un revuelo con eso", dijo Pepe, dejando entrever que dicha publicación, en un momento en el que Laurita y Fede no habían blanqueado su reconciliación, habría molestado a la blonda.

Luego, aclaró: "Yo no confirmé nada. Lo que sí hice fue subir una foto, de un fin de semana, con gente que yo quería mucho. Ella se súper enojó por eso, pero lo hablamos y estuvo todo bien. De hecho, posteriormente, ella estrenó Sugar y me senté en la mesa de su círculo más íntimo". Hoy por hoy, Pepe está lejos de Laurita pero muy cerca de Fede, quien se ha transformado en uno de sus mejores amigos.