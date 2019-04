Pepe Cibrián y su desopilante salida teatral... ¡vestido de mujer!

El martes por la noche, en la Sala Muiño del Cultural San Martín, se llevó a cabo el estreno de prensa de "Los Fantastickos" el musical protagonizado por Juan Rodó y dirigido por Diego Ramos, y muchos famosos no se lo quisieron perder.



Sabrina Garciarena y Germán Paolosky, fueron los primeros en llegar. Dejaron a sus hijos en buenas manos y se tomaron un tiempo para disfrutar buen teatro. Rochi Igarzabal tampoco se quiso perder el estreno y llegó acompañada de una amiga y ovacionaron el musical que se presenta nuevamente en Argentina y que ha logrado el título de “el musical mas largo de la historia” debido a la cantidad de años de permanencia en cartel convirtiéndose en un fenómeno del Off Broadway. También se hicieron presentes Ángel Mahler, Manuela Del Campo, Rita Terranova, entre otros.



Y quien se llevó todas las miradas fue Pepe Cibrián, que no pudo asistir al estreno porque tiene función de "La dama de las Rosas" la obra que protagoniza también en El Cultural San Martín donde interpreta a Ágatha, y así lookeado de "mujer" subió al cuarto piso a la sala Muiño y sorprendió a Juan Rodó -su actor fetiche- y a Diego Ramos para desearle mucha "merde" en el estreno.



Al término de la función, todo el equipo fueron a cenar a un conocido restaurante porteño y a celebrar el éxito del estreno.

El equipo creativo está compuesto por Diego Ramos en la dirección general, Juan Rodó en la dirección vocal y Hernán Matorra en la dirección musical.

El espectáculo se puede disfrutar en la sala Muiño del Cultural San Martín, ubicado en la calle Sarmiento 1551, los días sábados a las 21.00 horas y domingosa las 19.30 horas.