Pedro Alfonso reveló cómo conserva la pasión con Paula Chaves tras 10 años de amor: "Buscamos encontrarnos en algún lado de la casa"

A medida que pasa el tiempo, Pedro Alfonso y Paula Chaves, se muestran cada vez más enamorados. Y felices por la familia que formaron junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, el actor reveló cómo conserva la pasión con su esposa tras 10 años de amor.

“Paula no para y nos compensamos muy bien. Ella ahora paró un poquito y está en Carlos Paz. Cuando ella grababa Bake Off, estaba yo en casa con los chicos”, comenzó diciendo la figura de Una noche en un hotel, la obra que se presenta en la ciudad turística de Córdoba.

“Tratamos de mantener el día a día, encontrar nuestros momentos. Los chicos demandan mucho, pero buscamos encontrarnos en algún lado de la casa, para charlar un rato, para estar juntos. Buscamos momentos románticos o de charlar, porque nos pasan cosas, y les pasan a nuestros amigos. Todos los días con chicos son diferentes”, agregó.

"A mi esposa le digo todos los días que es hermosa, me pasa que cuando estamos en casa y la veo caminando por ahí no me deja de sorprender cuando la miro, pasaron más de 10 años y me sigue gustando como el primer día". G-plus

¡Paula Chaves y Pedro Alfonso, muy enamorados!