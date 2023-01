Pedro Alfonso y el fuerte reproche a Paula Chaves: "Sos la actriz más complicada que me tocó tener"

Paula Chaves se instaló en Carlos Paz con sus tres hijos y su marido, Pedro Alfonso, con quien protagoniza Un plan perfecto, obra teatral que ambos disfrutan hacer.

A pesar de que les encantan trabajar juntos, ella admitió que enfrentan roces sobre las tablas. Y que él le hizo un fuerte reproche, analizando su actitud durante la temporada.

"La realidad es que nos estamos peleando bastante". G-plus

"La realidad es que nos estamos peleando bastante. Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados", afirmó Paula en Implacables, sincera.

EL FUERTE REPROCHE QUE PEDRO ALFONSO LE HIZO A PAULA POR SU ACTITUD EN UN PLAN PERFECTO

En este contexto, Paula contó la tremenda frase que le dijo su marido al analizar su actitud durante la temporada teatral.

"El otro día me dijo: 'Sos la actriz más complicada que me tocó tener'". G-plus

"Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas. El otro día me dijo: 'Sos la actriz más complicada que me tocó tener'", cerró Paula, mandándolo al frente.