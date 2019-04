A más de 8 años de convertirse en madre por primera vez, Julieta Prandi (37) visitó Morfi, todos a la mesa y recordó cómo fue el parto de Mateo (8) y el de Rocco (3), frutos de sus 12 años de amor con Claudio Contardi (50), empresario de quien se separó un año atrás.

Evocando esos momentos únicos, la modelo describió la primera vez que dio a luz y el pedido súper especial que le hizo a su obstetra en ambas ocasiones, para no perderse un instante irrepetible. "Fueron los dos partos naturales y yo había pedido verlos salir. Para eso, tenés que avisarle a la obstetra. Yo quería verlos salir. Por lo general no todo el mundo se incorpora para ver ese momento y yo pude en los dos partos. Si alguna embarazada está mirando, se lo súper recomiendo, es un momento que no te olvidás más. Es un segundo. La obstetra, cuando ve que está por salir, te avisa. De Mateo, específicamente, vi que su cabeza estaba inclinada hacia mi pierna derecha, tenía la boca abierta. Era un budita, un gordito. Y pegó un grito", relató Prandi, emocionada ante el recuerdo.

Luego reveló qué fue lo que le dijo a su primogénito, una vez que lo tuvo en su pecho: "Mis primeras palabras para Mateo fueron: '¿Este sos vos?'. ¡Es un shock!".