Paulo Londra vuelve a sorprender con el doble lanzamiento de Nublado y Luces: mira los videos

El cantante cordobés Paulo Londra estrenó este miércoles 29 de junio en la plataforma YouTube, su simple Nublado, tal cual lo había anunciado en sus redes sociales, y el sencillo sorpresa Luces .

Muchos fans esperaron que la plataforma YouTube liberara el clip y en el momento del vivo se sumaron alrededor de 180.000 personas.

Este martes 28 de junio, Londra había publicado junto a Spotify el anuncio: “We’re ready for Paulo Londra’s new single Nublado. Mark your calendars: June 29 (“Estamos listos para el nuevo single de Paulo Londra, Nublado. Marquen sus calendarios: 29 de junio″)