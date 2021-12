Paula Varela salió al cruce de la China Suárez: "Hoy hirió a Wanda, ayer a Pampita y antes a Eugenia Tobal"

En Intrusos le dedicaron varios minutos a contestarle a la China Suárez, un día después de la furia de la actriz por una explosiva versión que lanzó Paula Varela. Contundente, la periodista hizo un fuerte descargo.

“Todo lo que conté de esta historia en particular, todos los protagonistas me dieron la razón porque hasta la propia Wanda Nara salió a confirmar una de las primicias que tuvimos acá, que es que vos habías tenido una charla con ella. La misma realidad me da la razón de que no he mentido nunca”, empezó diciendo la panelista.

La expareja de Benjamín Vicuña estalló cuando la panelista del ciclo contó un rumor que le llegó que aseguraba que ella le habría mandado un video íntimo a Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz y marido de Eva de Dominici.

LA RESPUESTA DE PAULA VARELA A LA CHINA SUÁREZ

“No me interesa lastimar. Yo sé que no es lindo que se metan en tu vida, pero a veces cuando abrís las puertas, entra mucha gente”, señaló Paula Varela.

“A veces en el camino queda gente herida. Hoy se llama Wanda Nara, que obviamente está herida. A ella le molestó, se metieron con su marido. Salió y habló y habló mucho, más de lo que dice mediáticamente. Hoy se llama Wanda, ayer se llamó Pampita y antes de ayer, Eugenia Tobal”, lanzó, filosa.

“Yo no tengo esos nombres en su haber. Son parte de tu historia y vos sabrás cómo resolverlo. Toda esa gente que quedó herida, habla y nos cuenta cosas a los periodistas. Que te enojes con nosotros no tiene mucho sentido. Que traslades un enojo personal a los medios, no tiene sentido porque solamente te lastima a vos”, arrojó, picante.

“La historia que subió no me duele ni me lastima. Son de una persona que está herida y sé que la estás pasando mal. Como persona te acompaño en eso porque es feo que te hostiguen mediáticamente, pero yo muy lejos de acosar. No tiene que ver con mi forma o mi estilo. No soy así”, destacó, enfática.

“Para mí sería mucho más fácil ser violenta, hiriente o amenazar como hacés vos, pero no voy a ir por ese camino”, aseveró.