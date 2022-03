Paula Varela reveló los planes de la China Suárez con Icardi: "Iba por hijos y quedarse a vivir en Paris"

Este martes en Socios del espectáculo, Paula Varela contó los pormenores de la pelea entre la China Suárez y Paula Chaves a raíz del escándalo que la actriz protagonizó junto a Mauro Icardi y Wanda Nara.

Tras relatar cómo Paula descubrió que la China le había mentido en lo concerniente al supuesto affaire con Icardi en París, Paula brindó detalles sobre lo que la actriz habría tenido en mente cuando comenzó a chatear con el futbolista.

“La primera que arruinó la relación fue la China traicionándola . La última vez que hablaron fue cuando la China le contó que iba a salir a hablar en la memorable nota con Alejandro Fantino”, dijo la panelista.

PAULA CHÁVEZ HABLÓ SOBRE LAS SUPUESTAS INTENCIONES DE LA CHINA SUÁREZ CON MAURO ICARDI

“Lo último que les digo, porque esto también es título, es ‘ella iba por todo’. Recordemos que Paula vio los chats y sabe más que nosotros”, aseguró Paula, antes de lanzar una bomba. “Ella iba por todo, te lo juro, iba por hijos y por quedarse a vivir con Icardi en París”, agregó.

“Mirá que tiene un montón, ya”, ironizó Mariana Brey mientras Rodrigo Lussich no daba crédito a sus oídos y le pedí a Paula que repita. “Ella iba por hijos, ‘como hace siempre’ me dicen, y por quedarse a vivir en París”, reiteró la panelista.

“Para mí, esa historia está abierta porque me dicen que la China no termina de soltar eso que le quedó ahí. A ella nadie le dice que no, chicos”, agregó Paula Varela, sobre el futuro incierto de este affaire. “Para la China está abierta, pero para Paula está cerrada esa puerta”, cerró Brey.