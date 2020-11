Paula Varela habló de su incorporación a Intrusos, tras la renuncia de Guido Záffora: "Es un honor sumarme; no entro para reemplazar a nadie"

Inesperadamente, Guido Záffora renunció a Intrusos (América) alegando que sentía que ya había cumplido su ciclo en el programa de espectáculos. Rápidamente, se supo que otra periodista se sumaría al show. ¿Quién? Paula Varela.

A horas de debutar en Intrusos, Pau charló con La Nación e hizo una tajante aclaración con respecto al llamado que le hizo la producción. "Me llamaron antes de que supiera que se iba Guido y sé que no entro para reemplazar a nadie", sentenció.

Y reveló que el ofrecimiento se dio tras una nota con el programa, después de que contara que este año no conduciría La previa del show (Magazine). "Después de la nota me llamaron y me preguntaron si me gustaría estar en Intrusos y les dije que sí, claro. La idea era arrancar los domingos con un especial que iban a hacer y que finalmente no se dio. Después iba a sumarme al programa diario, que es lo que está sucediendo ahora, pero nunca me hablaron de reemplazos", sumó.

Antes de despedirse, también contó cómo se siente ante su inminente debut en el ciclo y que ya tiene buena onda con sus compañeros. "Es un placer y un honor sumarme a la mesa de Intrusos porque es un sello, una marca registrada, un programa insignia en el periodismo de espectáculos. Todas las personas que han pasado por ese programa son colegas a los que quiero y respeto; trabajé con todos menos con Jorge, a quien conozco por haber entrevistado algunas veces y lo cruzaba en los pasillos de América cuando yo hacía Infama todos los días. Siempre hubo buena onda así que espero que salga todo bien", cerró, entusiasmada.

¡Suerte!