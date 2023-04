Paula Varela, fuerte al explicar el enojo de Sabrina Rojas con Tucu López: "Ella trae una mochila de cuernos"

La escandalosa separación de Sabrina Rojas del Tucu López parece no tener vuelta atrás ya que el conductor fue visto muy acaramelado con una joven llamada Damaris Cané en un boliche de Villa Carlos Paz en medio de una supuesta crisis con la exmodelo.

Pese a que no hubo ni videos ni fotos comprometedoras, Sabrina Rojas decidió cortar el vínculo que en pocos meses cumpliría dos años y le confirmó a Nancy Duré el lunes que está “separada” del tucumano en Socios del espectáculo.

La situación fue en escalda, al punto que mientras López aseguraba en Intrusos que estaba en una crisis antes de su encuentro con Damaris, ella le explicaba a Karina Iavícoli que “se separó ese lunes después de que surgió el rumor” porque “no se banca ni el rumor”.

LA TREMENDA FRASE DE PAULA VARELA PARA EXPLICAR LA INDIGNACIÓN DE SABRINA ROJAS ANTE LOS ACTOS DEL TUCU LÓPEZ

En Socios retomaron este tema este miércoles donde Paula Varela señaló que el Tucu López está “procesando” la situación. “Si bien venía con algunas cositas de diferencias como dijo Sabrina, el detonante de la separación fue cuando ella dijo ‘hasta acá llegué’”, dijo la panelista.

“Ella le cree que no fue una infidelidad o que no pasó nada, pero no tiene ganar porque ella es, y esto va por mi cuenta, una mujer que ya viene con una mochila de cuernos, con todo respeto a Luciano, que te queremos mucho”, dijo Paula, en referencia a Castro, el ex de la modelo.

“Entonces ella está muy cansada y muy herida y, obviamente, cuando viene ‘el nuevo’ estás con la lupa para que no te vuelva a cagar como el anterior. Y el Tucu no puedo con todo esto…” llegó a decir Paula, mientras se daba cuenta de la cara de sus compañeros. “¿Dije alguna barbaridad?”, preguntó, pícara.