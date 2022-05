Paula Varela, filosa sobre el like de China Suárez al actor Fernando Guallar: "Me encanta porque no está casado"

Paula Varela hizo un comentario filoso en Socios del Espectáculo sobre los likes que la China Suárez le dio a Fernando Guallar, el actor español conocido por sus papeles en las series Luis Miguel y Velvet.

“Empezó un cruce de likes con un actor español que se llama Fernando Guallar”, contó Rodrigo Lussich y la panelista analizó: “Ella no quiso guardársela, quedó expuesta, no le importó”.

Fue allí cuando Paula opinó picante: “Es divino, me encanta China para vos este chico primero porque no está casado, eso ya me gusta, no te tenés que sumar más quilombos. Y después porque está bárbaro”.

EL COMENTARIO QUE LA CHINA SUÁREZ LE DEJÓ A FERNANDO GUALLAR EN LAS REDES

Tras la polémica del Wanda Gate y su separación definitiva de Benjamín Vicuña, la China Suárez volvió a ser noticia después de dejarle un comentario al actor español Fernando Guallar en las redes sociales.

“Bueno”, escribió la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio en una publicación que Guallar hizo en su cuenta oficial de Instagram, quien también likeó a la actriz en sus fotos.