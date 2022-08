Paula Robles se sinceró sobre su matrimonio con Marcelo Tinelli: "He tenido amores hermosos, pero él fue mi gran amor"

Paula Robles se sinceró en LAM sobre su matrimonio con Marcelo Tinelli y reveló por primera vez que el padre sus hijos fue el gran amor de su vida a pesar de haber tenido otros amores.

“¿Marcelo fue tu gran amor?”, le preguntó Andrea Taboada a la invitada, quien respondió: “Sí, he tenido amores muy hermosos pero Marcelo fue mi gran amor totalmente, es el padre de mis hijos y eso ya es muy fuerte”.

“¿No quisiste volver a ser mamá después de esta pareja?”, indagó entonces Ángel de Brito y la mamá de Fran y Juanita Tinelli dijo: “No, ya está, tiene que ver también con el vínculo y a mí los chicos me encantan”.

PAULA ROBLES CONTÓ QUÉ TENÍA EN COMÚN CON MARCELO TINELLI

Paula Robles contó en su visita al programa de América qué tenía en común con Marcelo Tinelli, de quien se considera muy diferente en su forma de ser.

“¿Qué tenían en común? Te veo muy distinta, vos súper reservada y él extrovertido”, le dijo Fernanda Iglesias y ella contestó: “Éramos familieros, nos divertíamos mucho”.

“¿Cómo aguantabas la vida, ser la mujer de Tinelli?”, le preguntó Ángel de Brito y Paula reveló: “Viajábamos mucho, eso era como un oxígeno”.