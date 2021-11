Paula quedó eliminada de Bake Off Argentina: "Vine enojada conmigo y con mi cuerpo, y llegué hasta acá"

Este domingo, Bake Off Argentina tuvo una nueva gala de eliminación en la que Paula Paternoster (29) se convirtió en la séptima participante en dejar la carpa más dulce de la TV. “Tendrán que preparar una torta con forma geométrica de por lo menos dos pisos con diferentes formas y que estén encastradas una arriba de la otra”, anunció Paula Chaves en el inicio de la prueba, que duró dos horas y media.

Ya con todas las tortas degustadas, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar llamaron al frente a Paula, Gisela y Emiliano, pero fue la participante de los anteojos, que la semana pasada reveló que tiene un tumor benigno en el cerebro que le ocasiona malestares de todo tipo. “Por suerte pudimos ver otra Paula esta última semana y ese es el mejor broche que podés dejar en esta carpa”, le señaló Paula Chaves a la joven.

“Si, por eso me quedo tranquila. Yo sabía que esta podía ser mi última semana, pero estoy súper tranquila, estoy feliz, estoy contenta, estoy orgullosa de mí misma”, dijo Paula Paternoster, que se mostró muy emocionada.

Más sobre este tema Paula Chaves y una noticia que sorprendió a los participantes de Bake Off Argentina: "Desde el domingo, habrá un eliminado por día" Damián Betular quedó conmocionado tras un accidente chocolatoso en Bake Off Argentina: "¡Me tengo que ir, estoy muy asustado!"

“Ya lo dije en la (prueba de la) torta de celebración, vine enojada conmigo y con mi cuerpo, pensé que no iba a poder. Y pude, y me quedo con eso. Con todos los momentos en esta competencia en los que dije ‘no puedo más’ y pude mucho, así que soy muy feliz de haber llegado acá por mí y por toda la gente que me acompañó”, concluyó Paula al dejar la carpa de Bake Off Argentina, que esta semana tendrá un eliminado por día.