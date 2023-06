Paula Chaves sorprendió con una declaración íntima: "Con Pedro la hicimos a Oli los dos quebrados"

Paula Chaves desconcertó a todos los integrantes de LAM con una desopilante anécdota sobre la "creación" de su primogénita, Olivia, con Pedro Alfonso.

Con pudor, pero también con humor, la modelo y conductora afirmó que "a Oli la hicimos los dos quebrados". La sorpresiva declaración de Paula cosechó la risa de Ángel de Brito y de sus "angelitas".

¿El contexto? A fines de 2012 Paula Chaves quedó afuera del Bailando tras fracturarse el pie. Días después, su pareja de baile y en la vida real, Pedro Alfonso, se esguinzó el pie y terminó con muletas. En agosto de 2013, nació Olivia.

LA INESPERADA DECLARACIÓN ÍNTIMA DE PAULA CHAVES

"¿Cuál fue el momento más difícil el Bailando?", le preguntó Ángel de Brito a Paula Chaves, en su visita a LAM.

Acto seguido, la modelo contestó: "Me quebré. Nos quedamos afuera de la final. Después cayó Pedro y Vanesa García Millán (coach). Para mí algunos trabajitos nos hicieron porque fue tremendo".

"A Oli la hicimos los dos quebrados... El Chato nos dejó en el departamento. Pedro con muletas y yo con la bota ortopédica". G-plus

"Además estaban bailando increíble", le reconoció el periodista, quien ese año fue jurado del show de Marcelo Tinelli.

En ese dificultoso contexto, Paula recordó el día que llegaron con Pedro lesionados a su casa y, fruto de una noche a amor, gestaron a Oli.

"Ese año fue terrible. Y ese año, bueno, no quiero contar intimidades, pero me acuerdo que... Ay, digo cosas que después me arrepiento. Pero me acuerdo que la hicimos a Oli los dos quebrados", contó Chaves, ruborizada.

Automáticamente, la inesperada declaración de la conductora generó risas y pícaros comentarios. Y acotó: "Los bebitos se hacen con mucho amor. Lo aclaro porque están todos mirando en casa".

Dándole un cierre a la anécdota, Paula puso en escena al Chato Prada, quien los escoltó hasta la habitación.

"El Chato nos dejó en el departamento. Pedro con muletas, yo con la bota ortopédica. El Chato nos tiró en la cama literal. Fuimos de Ideal del Sur hasta el cuarto y se fueron. Y ahí quedamos tirados. Y acá estamos", concluyó Chaves, con picardía, tras recordar ese momento con lujo de detalles.