Paula Chaves salió al cruce de quienes la cuestionaron por no darle trabajo al motoquero que la socorrió.

En agradecimiento, Paula Chaves llevó a Cortá por Lozano, programa que conduce temporalmente, a Nahuel, el motoquero que la socorrió en la vía pública.

Este chico le estacionó la camioneta y hasta se quedó con Baltazar mientras ella corría hacia la guardia con su hijita Filipa, que había convulsionado por su altísima fiebre.

Tanto en sus redes sociales como en el programa de Verónica Lozano, Paula contó que Nahuel está buscando trabajo. Y al ser muy cuestionada por no emplearlo, la conductora aclaró por qué no puede.

PAULA CHAVES SALIÓ AL CRUCE DE QUIENES LA CRITICARON POR NO DARLE TRABAJO A NAHUEL

En un vivo de Instagram, Paula Chaves expresó: "Muchos me decían '¿por qué no le das trabajo vos?', pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere...".

"Muchos me decían '¿por qué no le das trabajo vos?', pero no tengo taller mecánico". G-plus

"Lo re contra mil contrataría pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer...".

"Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo... Tengo una casa con tres chicos", aclaró Pau, con firmeza.

¡Clarito!