Paula Chaves reveló quiénes son sus dos mejores amigas famosas y no incluyó a Zaira Nara

Luego de contar que su entrañable relación con Zaira Nara entró en un impasse, Paula Chaves sorprendió en LAM al nombrar a sus amigas del medio y no incluirla.

La modelo y conductora tampoco nombró a China Suárez, con quien terminó su vínculo en 2021, cuando la actriz tuvo un affaire con Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara.

"Tus amigas famosas hoy son...", le preguntó Ángel de Brito a Chaves, quien intuyó que el conductor de LAM quiería hablar de su distanciamiento con Zaira, quien en 2022 comenzó una relación amorosa con el polista Facundo Pieres, ex de Paula.

"Mery del Cerro es mi amiga hace años, desde los 17 años en Súper M. Nos vamos de vacaciones juntas. Somos muy amigas. Con Gime Accardi también". G-plus

"¡Ay, sos tremendo! ¡Andá al grano!", lo apuró la modelo. Y Ángel le contestó: "No, no. No te quiero preguntar por Zaira".

PAULA CHAVES REVELÓ QUIÉNES SON SUS DOS MEJORES AMIGAS FAMOSAS

Acto seguido, Paula Chaves nombró a las dos famosas que considera sus mejores amigas del medio: "Mery del Cerro es mi amiga hace años, desde los 17 años en Súper M. Nos vamos de vacaciones juntas. Somos muy amigas. Con Gime Accardi también".

Y aclaró: "Tengo relaciones distintas. Y las relaciones también van cambiando".

"Ellas serían tus dos amigas del medio", le retrucó De Brito. Y Paula concluyó: "Con la que hablo todos los días es con Mery. Hablo ininterrumpidamente desde hace años".