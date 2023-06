Paula Chaves reveló el motivo de su enojo con Mariano Iúdica, a diez años de la pelea: "Le hice la cruz"

A diez años de ponerle fin a la amistad con Mariano Iúdica, Paula Chaves contó el motivo de su profundo enojo con el conductor. "Era muy bocón", afirmó la modelo y conductora en LAM.

Sin embargo, Ángel de Brito y Marcela Feudale la descolocaron al aire al exponer que la causa de la pelea que había trascendido en aquel entonces era más "íntima" y "horrible" de lo que ella contó.

Más sobre este tema Paula Chaves contó qué aspecto la preocupa de la crianza de Baltazar Alfonso: "En una situación confusa"

PAULA CHAVES REVELÓ EL MOTIVO DE SU ENOJO CON MARIANO IÚDICA

Ángel de Brito: -¿Por qué no te lo fumás a Mariano Iúdica?

Paula Chaves: -A mí se me pasa el enojo. Yo en su momento estuve muy enojada.

"Estuve muy enojada. Era muy bocón. Me dijo que Pedro nunca quiso trabajar conmigo en La cocina del Show". G-plus

Ángel: -No lo podías ni ver.

Paula: -Sí, no lo podía ni ver. Pero después pasaron los años y no me lo crucé nunca más. Nos cruzamos en un Martín Fierro, nos abrazamos y ya.

Ángel: -Fingimos demencia.

Paula: -En esa época, Mariano era muy bocón.

Ángel: -Fue por bocón. O sea, dijo algo de vos que no te gustó.

Paula: -En una comida de un elenco, en Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y cuando se fue me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo. Yo tenía a Oli a upa. Y yo le decía "¿qué?". Y él me decía "vos nunca hiciste La cocina del show porque Pedro nunca quiso trabajar con vos".

Ángel: -Te hizo un teje raro.

Paula: -Ahí me di cuenta de que por ahí lo estaba diciendo por bocón, pero me calenté y le hice la cruz.

Ángel: -Pedro era el productor.

Paula: -Fueron tejes raros...

Más sobre este tema Zaira Nara leyó sin querer una incómoda pregunta sobre Paula Chaves y Wanda la chicaneó: "Si lo hacía yo, me mataba"

Marcela Feudale: -Había trascendido otra cosa.

Paula: -¿Trascendió otra cosa? Me estoy olvidando, entonces.

Marcela: -Horrible.

Ángel: -No, no. Si a vos te quedó eso, por eso era tu enojo.

Marcela: -Pero lo que trascendió fue otra cosa.

Paula: -Díganme, ¿qué?

Marcela: -¡No!

Ángel: -Había dicho algo más íntimo.

Paula: -Me lo dicen después del aire porque no me voy de acá. ¿Salió en la tele?

Ángel: -No, por eso no lo digo. Pero se decía que ese era el motivo de la pelea. Él había hablado de más de una situación que no había ocurrido, calculamos.