Paula Chaves se habría peleado con su amiga Zaira Nara: el explosivo motivo

La amistad de años de Paula Chaves y Zaira Nara estaría atravesando un cimbronazo. Así lo aseguraron en Socios del Espectáculo, donde contaron detalles de la supuesta pelea.

En el arranque del ciclo, Rodrigo Lussich contó: “Una pelea que tiene un escándalo. El final de la relación de la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara”.

Y explicó por qué se habrían distanciado las modelos tras la separación de Nara de Jakob Von Plessen: “El motivo es que finalmente Zaira está empezando una relación con el polista Facundo Pieres”, haciendo referencia al deportista con quien Chaves estaba en pareja antes de conocer a Pedro Alfonso.

“Paula le dijo 'no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”, reveló Rodrigo.

Paula Chaves y Facundo Pieres, cuando eran pareja.

LA SEPARACIÓN DE ZAIRA NARA DE JAKOB VON PLESSEN, ANTES DE DISTANCIARSE DE PAULA CHAVES

A fines de septiembre, Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen tras meses de rumores de crisis.

“Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”, escribió la modelo en una story.

“Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias. Zaira”, cierra el mensaje en el que la modelo deja en claro que no hará comentarios al respecto a la prensa, al menos por los próximos días.