Paula Chaves develó su deseo maternal: "Me encantaría tener mellizos"

Junto a Pedro Alfonso, cumplió uno de sus mayores sueños: formar una sólida familia. De la mano del productor y actor, Paula Chaves se conviritó en mamá de dos bellísimos hijos: Olivia (6) y Baltazar (3).

Aunque Paula, Pedro y sus hijos viven un presente pleno, la conductora siente el deseo de volver a agrandar la familia. Y así lo confesó en Pampita Online, cuando le preguntaron si está pensando en tener "un tercer hijo" con su pareja.

Sonriendo con picardía, Paula expresó: "Yo lo estoy pensando, no sé si me marido está reacio. Te lo estoy diciendo ahora, mi amor". Y develó: "Me encantaría tener mellizos. Me encantan los bebés".

"De a dos no sé si se disfrutan tanto", retrucaron las panelistas. "Yo tengo amigas con mellizos, es re duro", acotó Puli Demaria. Sin embargo, más allá de los comentarios de las chicas, Paula reivindicó sus ganas de tener dos bebés a la vez.

¿Se le dará?