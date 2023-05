Paula Chaves deslumbró con un look full platino y botas bucaneras: "Me fanaticé con el plateado"

Siempre atenta a las últimas tendencias en moda, Paula Chaves deslumbró con una prenda metalizada que no pasó desapercibida en Instagram.

Luego de haber brillado en el escenario, la actriz de Un plan perfecto sorprendió a sus fanáticas con un mono metalizado en diálogo con unas bucaneras negras.

"Me fanaticé con el plateado". G-plus

La prenda plateada está formada por una chaqueta sin mangas con botones en el centro en diálogo con un pantalón cintura alta "babucha"; la parte de abajo se esconde dentro de las botas que le llegan hasta la altura de las rodillas.

"Me fanaticé con el plateado", admitió junto a la imagen en la que se la ve luciendo su look súper fashionista. ¡Muy cool!

PAULA CHAVES CONFIRMÓ QUE SU AMISTAD CON ZAIRA NARA ESTÁ EN UN IMPASSE

La semana pasada, Paula Chaves les puso final a las especulaciones sobre su relación actual con Zaira Nara y confirmó en LAM que la entrañable amistad que tenían está en un "impasse".

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara?", le preguntó Ángel de Brito a la modelo y conductora.

Lejos de eludir la pregunta, Paula la enfrentó con visible tristeza: "A mí me pone un poco mal el tema. Me angustia la situación… Es una relación que está en un impasse por cosas privadas que las dos preferimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo ya elegí como madrina de Filipa. Ojalá, en algún momento, las cosas se puedan acomodar".

"No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'pasó esto y por eso nos distanciamos', sino que fue una sumatoria de cosas", agregó