Paula Chaves contó cómo habló con sus hijos del asesinato de Fernando Báez Sosa

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa tendrá su veredicto, en un caso que conmovió a toda la sociedad argentina. En una entrevista Paula Chaves se refirió a las preguntas que pueden tener sus hijos mayores, Olivia y Baltazar Alfonso, sobre temas tan sensibles como este, o el asesinato de Lucio Dupuy.

“Como a toda mujer, y como a todo ser humano, me liquidan estos temas. Me hacen muy mal. Por suerte no estoy viendo mucha televisión. Medio que desconectamos, pero me cuesta mucho explicárselo a mis hijos si aparece en la tele”, se sinceró la conductora desde un móvil Carlos Paz con en Implacables.

“Olivia me preguntó ‘¿qué pasó?’, y no hay palabras para poder creerlo. Lo de Lucio no se lo puedo ni siquiera empezar a contar”, aseguró la modelo que es mamá, además, de Baltazar y Filipa.

PAULA CHAVES, SENSIBILIZADA POR EL CASO DE FERNANDO BÁEZ SOSA

“Lo de los chicos estos que asesinaron a Fernando a la salida de un boliche, tal vez ahí podés explicar. Pero es muy difícil. ¿Qué herramientas y cómo acompañar a los chicos?”, se preguntó, mientras manifestaba su preocupación en cuando sus hijos sean mayores.

“La cabeza siempre se me va en pensar en el futuro. Se me estruja el alma al pensar en cuando empiecen a salir. Tal vez hoy vos estás cansada porque los problemas son que se pelean entre ellos, o el griterío a la hora del baño”, comparó.

“Uno no puede estar todo el tiempo cuidándolos. En un momento tus hijos se van y hay que darles las herramientas para que puedan sobrevivir con estas cosas que suceden hoy por hoy”, reflexionó. “Es muy difícil hablar de una muerte tan antinatural”, se lamentó.