Paula Chaves y su cambio físico tras la maternidad: "La genética me soltó la mano y la panza no me quedó chata"

Paula Chaves reflexionó sobre los parámetros de belleza y sus cambios físicos tras la maternidad. Madre de Olivia (6) y Baltazar (3), la modelo y conductora contó cómo se cuida y dejó un fuerte mensaje para las mujeres.

“No me cuido tanto, me podría cuidar más, pero la verdad es que me da fiaca. Mucho tiempo me acompañó la genética. Era flaca y no tenía que hacer nada, y ahora un toque me soltó la mano, ja ja ja”, comenzó con humor, en una entrevista en Pampita Online, conducido por María Vázquez durante las vacaciones de la conductora a República Dominicana.

“Me veo saludable, pero estoy luchando contra los parámetros de belleza. Siento que una va atravesando distintos estadios. Yo tengo dos hijos y la panza no me quedó chata, me quedaron los flotadores y así y todo trato de acostumbrarme. Soy feliz, soy mamá de dos hijos, no tuve la recuperación que pensaba, no volví a tener el cuerpo de antes, pero entiendo que eso puede pasar. También me siento cómoda así”, continuó Paula.

“Hago gimnasia para verme bien yo y estar tranquila. No vivo para mi cuerpo. En las redes sociales siempre te critican. Si estás flaca, si estás cuadrada… Y bueno, no tengo cintura, estoy cuadrada, pero me voy a poner el vestido que me gusta. No tengo cintura, y por qué la tengo que tener”, concluyó.