Patricia Sosa reveló el mensaje espiritual que le mandó a Jey Mammon

Patricia Sosa contó que cuando salió a la luz la denuncia que Lucas Benvenuto hizo contra Jey Mammon por abuso sexual infantil, no dudó en escribirle al conductor, a quien dijo que quiere mucho.

"Me sorprendió muchísimo la denuncia contra Jey Mammon. La cosa es así, yo a Jey lo quiero, me sorprendió, me dolió, me angustió", admitió, a corazón abierto, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Le mandé un mensaje diciéndole 'hacé lo que tengas que hacer, andá por el camino correcto, pero que no te lo cobre la salud, pedile a tus guías que te digan el camino correcto para seguir', yo hablo mucho de mis guías espirituales". G-plus

POR QUÉ PATRICIA SOSA LE MANDÓ UN MENSAJE ESPIRITUAL A JEY MAMMON

Antes de cerrar, Patricia explicó por qué eligió ese mensaje para enviarle a Jey en un momento tan delicado.

"Le mandé un mensaje para que no derrape, que no se ponga nervioso ni que la angustia lo lleve a decir cosas que no tiene qué decir, a pedir disculpas, que pida disculpas, le mandé un mensaje diciéndole 'tratá de centrarte', lo apoyé como ser humano para que no derrape". G-plus

