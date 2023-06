Patricia Sosa mandó al otorrino a L-Gante y lo criticó por su música: "No me gusta lo que hace"

L-Gante, referente de la cumbia 420, es amado por muchos y criticado por otros; despierta pasiones y fastidios por igual. Por su parte, Patricia Sosa forma parte del grupo que le bajó el pulgar al artista.

"Hay temáticas de letras que tiran mucho para atrás, las mujeres estuvimos peleando y estamos peleando muchísimo para tener un lugar y no ser las minitas de los músicos, de repente se habla de culos en determinados temas, no lo voy a combatir y si suena en una fiesta lo bailo, pero no es lo que yo consumiría ni haría", sentenció la cantante, contundente, sobre el género musical del artista, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y apuntó directamente contra el cantante de cumbia 420: "Yo, por ejemplo, a L-Gante no le entiendo cuando se pone a cantar, no sé si tengo que ir al otorrino o qué, pero no le entiendo y no me gusta lo que hace musicalmente porque no le entiendo".

PATRICIA SOSA DICE QUE L-GANTE ES SIMPÁTICO PERO QUE NO LE ENTIENDE NADA

Antes de cerrar, Patricia volvió a aclarar que L-Gante le cae bien pero no le entiende nada.

"Me cae re bien el pibe, me es simpático pero cuando se pone a cantar no lo entiendo, estoy mayor, será que no tengo bien el oído, no me gusta lo que hace pero me gusta que le vaya bien", sentenció. ¿Qué dirá él?