Pata Villanueva habló por primera vez después de su terrible accidente: "Vi la muerte pero salí"

Reapareció Pata Villanueva después de sufrir un accidente mientras descansaba en su casa de Punta del Este el último verano. Tras la trágica caída en su residencia que le provocó una fractura de cráneo, la exvedette contó cómo atravesó estos cuatro meses en los que batalló por su vida.

“Ahora estoy bien. Estuve hecha bolsa del accidente. Fue una caída en Punta del Este. Me operaron, quedé con la mitad del cuerpo sin movilización. Tuve que aprender a comer, a hablar, a todo. Esta es una más en la que vi la muerte pero salí”, expresó la ex modelo en diálogo con Ángel de Brito.

En comunicación telefónica con Los Ángeles de la Mañana, Villanueva reveló que este miércoles recibirá el alta médica y podrá entonces continuar con la recuperación en su domicilio. “Hoy me voy a casa ya a recuperarme. Espero estar bien pronto. Yo estoy con todas las pilas, pero el tratamiento va lento”, aseguró.

En toda la entrevista con la emisión de eltrece, se la escuchó con la voz quebradiza y no dudó en agradecer a todos por seguir su recuperación: “Les agradezco muchísimo por haberse preocupado y haber pensado mucho en mí. Gracias por todas las cosas lindas. Eso me dio fuerza y me ayudó mucho la verdad”.