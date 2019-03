El particular detalle sobre el look de Nahir Galarza para su entrevista con Mariana Fabbiani

Nahir Galarza (19) brindó su primera entrevista en televisión desde la cárcel de Paraná. Mariana Fabbiani viajó a Entre Ríos para hablar con la joven, condenada a prisión perpetua por asesinar de dos disparos a su novio, Fernando Pastorizo.

“Me gustaría pedirle perdón a Fernando. Me siento culpable de lo que pasó”, fue una de las frases de Nahir a la conductora de eltrece, en la Unidad Penal Femenina Nº 6 “Concepción Arenal”.

Antes de la presentación de la nota, que se verá el viernes en El Diario de Mariana, Marina Calabró hizo un agudo análisis del singular look de Galarza para la entrevista con Fabbiani. “La verdad, siguiendo la idea de la estrategia, no puedo pasar por alto la remera rosada con el bordecito rojo y un dibujito infantil. El pelo lacio que es una forma de lucir más joven, el poco maquillaje. Me parece que es una puesta en escena que tiene que ver con la comunicación y con conseguir que la gente se apiade”, comentó la periodista.

Luego, el cronista Martín Candalaft -quien estuvo presente durante la nota con Galarza- sumó información desde la puerta de la cárcel, en Paraná. “Como dice Marina, Nahir estaba muy arreglada para la entrevista. Se habló de ese tema y cómo se presentó a la entrevista. Les cuento algo del detrás de escena: antes estaba vestida de una manera y para la entrevista fue a cambiarse especialmente”, detalló el periodista.

Finalmente, Tato Young, al frente del programa por el viaje de Fabbiani, remató: “Así está siendo entrevista Nahir Galarza, con esa remera rosa con coranzoncitos y ese look de 'nena buena' (sic)”.