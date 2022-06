Un participante de La Voz emocionó al jurado y Marley lo reconoció de otro reality: "Estuvo en Operación Triunfo"

Este martes, ocurrió el gran regreso de Adrián Ocampo a un certamen de canto después de 17 años ya que antes que en La Voz Argentina , fue parte de Operación Triunfo 3 (2005-2006), otro ciclo a cargo de Marley, que lo reconoció después de tanto tiempo.

Ocampo (44) llegó a los estudios de La Voz Argentina y reveló que estuvo todo este tiempo haciendo shows en locales gastronómicos, a veces a la gorra. "Canto en la Costa: en Las Toninas, Costa del Este, La Lucila. Hay lugares en los que canto hace 16 temporadas”, dijo.

“Tengo 1364 shows y lo sé porque tengo una agenda en la que anoto si me fue bien, cuánta gente vino, y si vendí entradas aunque a veces sea a la gorra. Canto en bares y pizzerías", explicó el participante antes de entrar al escenario.

MARLEY RECONOCIÓ A UN PATICIPANTE DE LA VOZ QUE ESTUVO HACE AÑOS EN OPERACIÓN TRIUNFO

Pero cuando Adrián subió al escenario a cantar en su audición a ciegas, Marley abrió bien los ojos y lo reconoció. "¡Yo lo conozco! Estuvo en Operación Triunfo, claro. De ahí lo conozco", señaló el conductor.

Adrián entonó de manera magistral I was born to love you de Queen y antes de culminar tuvo a sus pies a los cuatro jurados que se lo disputaron a más no poder, sin creerle que con semejante talento haya estado tanto tiempo trabajando a la gorra.

Tras optar por el “team Ricardo Montaner”, Adrián bajó del escenario donde recibió el saludo de Marley. “¡Felicitaciones! ¿Cómo estás, tanto tiempo? ¡No lo puedo creer! Le estaba preguntando a ellos todo de voz y de repente veo en el monitor y le digo ‘¡lo conozco!’”, cerró el conductor, que se hizo cargo de las primeras cuatro ediciones de Operación Triunfo.

“¿Sabés que cantás diez veces mejor que lo que cantabas en la época de Operación Triunfo? Pasó década y media o más pero es impresionante lo que cantás ahora. Cantabas bien entonces, pero ahora es otro nivel”, le dijo Marley a Adrián Ocampo en La Voz.