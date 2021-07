El participante de La Voz Argentina que conmovió hasta las lágrimas a Montaner, Soledad y Lali Espósito: "Sufro de tartamudez"

Una noche a pura emoción se vivió en la última gala de La Voz Argentina cuando un joven llamado Francisco Benítez, de 22 años y oriundo de Córdoba, consiguió que todas las sillas de los jurados se dieran vuelta para elegirlo para sus equipos con su interpretación de Todo cambia. Pero la emoción creció cuando contó su historia de superación.

“Sufro de tartamudez desde los seis años, me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir, lo canto con el corazón para que le llegue a la gente”, aseguró el participante, luego de que todos en el jurado se conmovieron con su actuación y se mostraron aún más tocados por su testimonio de vida.

Ricardo Montaner, Lali Espósito y Soledad se quebraron hasta las lágrimas por su talento. “Hay mucha gente que canta mucho mejor que todos los que estamos aquí, pero hay gente que Dios elige para tocarle la vida a las personas. Y a ti se te nota, man”, destacó Mau Montaner, sensibilizado.

“Hay gente que es como que se transforma en el escenario”, lo elogió La Sole al artista, entre lágrimas y al final Facundo eligió unirse a su equipo.

Mirá la conmovedora interpretación de Facundo Benitez y su historia que emocionó a todos en La Voz Argentina.