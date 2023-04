Una participante de MasterChef quebró en llanto al ver cómo le salió su preparación: "No me gusta, tiene un aspecto horrible"

Los nervios y la adrenalina por cumplir con las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en MasterChef le jugaron una mala pasada a María Sol Ferrero, quien rompió en llanto en medio de la creación de su plato.

Con el objetivo de hacer una comida con la remolacha como ingrediente principal, la joven intentó hacer budines, pero al ver el color de la comida se angustió frente a sus compañeros: “Me quedó de color caca, es como si te encontraras un sorete en la calle”, se lamentó.

“¡Estoy bloqueada! ¿Qué hago? No me gusta lo que hice, no siento la remolacha y el aspecto es horrible. Realmente estoy perdida y no llego a hacer otra cosa. ¡No tengo nada!”, agregó, con lágrimas en los ojos, mientras sus compañeros la consolaban.

Al ver esta escena y ante el pedido de sus colegas, Betular salió al rescate y trató de tranquilizarla al mismo tiempo que la asistía para que haga una sopa de remolachas: “No lloremos porque no nos va a llevar a ningún camino. Tenés tiempo para hacer una sopa, nadie se ha muerto por hacer un budín mal hecho. Fuera budín, bienvenida la sopa. ¡Repetí conmigo!", la arengó el chef.

¡Qué momento!

DIVERTIDO COMENTARIO DE WANDA NARA A UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF QUE ELIGIÓ ENTRAR AL MERCADO A SOLAS CON GERMÁN MARTITEGUI

Luego de ganar uno de los desafíos que propusieron en MasterChef, Silvana Díaz eligió a Germán Martitegui para que la acompañe al mercado a buscar los ingredientes necesarios para presentar su plato ante el jurado, Donato de Santis y Damián Betular.

“Lo quiero a él, elijo a Germán Martitegui”, atinó a decir la participante, contenta de tener como premio la posibilidad de elegir a uno de los chefs para que la asista en su preparación. Y agregó: “Él me va a subir mucho la vara y seguramente va a usar técnicas que yo no conozco, así que estoy muy contenta de elegirlo, y lo elegiría otra vez más. Por supuesto que estoy a la altura”.

Tras dar su veredicto, Wanda la sorprendió con un divertido comentario: “Bueno, Silvana, vas a cumplir el sueño de un montón de mujeres, vas a ir al mercado a solas con Germán. Imaginate a tus amigas y todo lo que quisieran preguntarle”, lanzó. Y la concursante cerró, entre risas: “Sí, sobre todo una amiga mía”.