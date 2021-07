Un participante se fue llorando y casi sin saludar a los jurados de La Voz por elogiarlo y no elegirlo: "¿Y por qué no se dieron vuelta?"

Las devoluciones que dan los jurados de La Voz Argentina, Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky son objeto de crítica en las redes sociales y esta vez volvió a suceder. Un participante mendocino llamado Leandro Pérez se mostró desilusionado por no haber sido elegido por ninguno y quedó muuuy en claro que no quedó conforme con lo que le dijeron.

El concursante interpretó Rock and roll y fiebre de Pappo, pero su interpretación no consiguió que se dieran vuelta los sillones de los jurados. “¡La partiste!”, lanzó Mau, aplaudiendo mientras Lali destacaba lo “increíble” que fue y Leandro, por su parte, parecía al borde del llanto. Molesto, Montaner los cruzó. “¿Y por qué no se dieron vuelta?”, lanzó, mientras el joven abría los brazos dándole la razón.

“Siento que era una canción que no me favorecía mucho por la lírica y la voz de Pappo. Es muy lineal y tuve que buscarle mucha forma”, se quejó el mendocino, mientras recibía más halagos. Con cara de pocos amigos, al final cuando se fue del escenario terminó despidiéndose con un casi silencioso “gracias” y entre lágrimas.

Montaner: "¿Y por qué no se dieron vuelta?". G-plus

“Estuviste bien. A no desanimarse. Se te nota muy deprimido, pero lo hiciste bien. No hubo un error que hayas hecho vos”, intentó consolarlo Marley con poca suerte.

