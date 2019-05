Una vez más, una participante de Genios de la Argentina logró conmover a todos los presentes con su historia de vida, la cual Josefina Delgado quiso compartir ante las cámaras. En primera persona, la joven contó la experiencia que marcó su vida y Guillermina Valdes no pudo evitar quebrar en llanto.

Josefina Delgado: "Desde los 13 años que bailaba, cantaba, actuaba, hacía jazz y la vida me dio una vuelta. Pero por lo menos estoy acá, viva y puedo seguir cantando". G-plus

"Desde los 13 años que bailaba, cantaba, actuaba, hacía jazz y la vida me dio una vuelta. Pero por lo menos estoy acá, viva y puedo seguir cantando, porque podría haber perdido la voz", comenzó diciendo Josefina ante las cámaras.

"Hace 3 años tuve un accidente de auto en Uruguay. Mucho no me acuerdo de lo que pasó, me acuerdo de lo que me contaron. Estaba con un vestido blanco y a la vez rojo porque estaba lleno de sangre, y ahí ya no me acuerdo de nada. Nos sacaron del auto porque se podía incendiar o explotar, y a una chica le hicieron RCP pero no sobrevivió. Yo fui la siguiente porque la ambulancia nunca llegó. Llegó una chica que me hizo reanimación y ella me salvó", agregó.

Guillermina Valdés: "Para mí sos una maestra. Creo que vas a marcar a muchas personas y lo estás haciendo muy bien. Yo vi tu alma. Gracias". G-plus

Luego, Delgado entonó Tratame suavemente de Gustavo Cerati y entre los hagalos de Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Sofi Morandi, la mujer de Marcelo Tinelli se conmovió hasta las lágrimas: "Compartimos maestra con Jose. Para mí sos una maestra. Creo que vas a marcar a muchas personas y lo estás haciendo muy bien. Yo vi tu alma. Gracias".