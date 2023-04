Un participante de Los 8 escalones del millón rompió en llanto tras llegar a la final y Guido Kaczka se acercó a consolarlo: "Me quedé solo en la vida"

Luego de la emoción que le generó que su compañera, Luna, lo elija para jugar con ella en la final de Los 8 escalones del millón, Eduardo rompió en llanto al compartir su difícil historia de vida personal y Guido Kaczka no dudó en ir a abrazarlo para consolarlo.

“Perdón es que falleció mi mamá y eso me mató”, expresó el concursante, quien debió pedir un vaso de agua para poder recomponerse después de ganarse un pase directo a la posibilidad de competir por los 3 millones de pesos en juego.

“Me quedé solo en la vida, con mi hermano nomás y bueno, eso me mató. Tuve mucha depresión y me dejé llevar, me quise ir con ella. Si estoy acá es por mi hermano”, agregó, mientras Guido empatizaba con él con un cálido abrazo.

"Perdón es que falleció mi mamá y eso me mató. Me quedé solo en la vida, con mi hermano nomás y bueno, eso me mató. Tuve mucha depresión y me dejé llevar, me quise ir con ella. Si estoy acá es por mi hermano". G-plus

“No tengo familia, solo a mi hermano y mi perra Chinita, que es la que me acompaña en la vida. Me quedó una mochila muy grande, porque yo con mi vieja iba para todos lados. Me separé hace muchos años, mis hijos viven en Santa Fe, y ahora tengo una mochila encima, y es poder llevar la casa de mi mamá adelante”, cerró Eduardo, quien lamentablemente no pudo llevarse el premio, pero que causó emoción en todos los presentes.

"No tengo familia, solo a mi hermano y mi perra Chinita, que es la que me acompaña en la vida. Me quedó una mochila muy grande, porque yo con mi vieja iba para todos lados". G-plus

UNA PARTICIPANTE DE LOS 8 ESCALONES DEL MILLÓN ROMPIÓ EN LLANTO TRAS GANAR

Luego de la emoción que le generó ganarse el premio mayor en Los 8 escalones del millón, Laura rompió en llanto y enterneció a Guido Kaczka y todos los presentes al revelar qué hará con el dinero.

“Laura, un millón que no te lo saca nadie. 32 años, de Misiones, Posadas. Allí vive la ganadora del premio mayor”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de eltrece.

Fue entonces que la concursante se emocionó hasta las lágrimas en vivo: “No puedo hablar. Hace dos años que estoy sin ver a mis hijos y el dinero es, en parte, para poder instalarme allá e intentar llevar mi pelea desde el país en el que están", expresó.

LAURA: "HACE DOS AÑOS QUE ESTOY SIN VER A MIS HIJOS Y EL DINERO ES, EN PARTE, PARA PODER INSTALARME ALLÁ E INTENTAR LLEVAR MI PELEA DESDE EL PAÍS EN EL QUE ESTÁN". G-plus

"Acá agoté todos mis recursos ”, cerró, en referencia a Dinamarca, el país donde busca irse vivir.