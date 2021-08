"Esta pareja existió": el genial hilo de Twitter que trajo a la memoria los noviazgos de famosos que muy pocos recuerdan

Algunas parejas de famosos son eternas como las de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, pero muchas (¡muchísimas!) otras no prosperan y su duración es tan efímera que al poco tiempo la relación cae en el olvido. Esto es lo que descubrió Leila Pérez, una periodista y usuaria de Twitter que en plena investigación se asombró de la cantidad de noviazgos de celebrities que no sabía que habían existido.

“Tuve que chusmear un viejo romance de famosos por laburo y me acordé de parejas argentinas que no recordaba que habían salido. Dios, que bendición este trabajo que me dieron”, escribió Leila, antes de iniciar un hilo que se convirtió en tendencia y generó a su vez que algunos de sus protagonistas como Celeste Cid también pasaran a ocupar el podio de lo más destacado de Twitter.

En el hilo se pueden ver fotos de Juanita Viale e Iván de Pineda, Silvina Escudero y Cayetano, Luz Cipriota y Dante Spinetta, Nicolás Cabré y Flor Torrente, Chechu Bonelli y Felipe Colombo, Natalia Fassi y Carlos Tevez, y un sinfín de otros romances que quedaron en las páginas de decenas de revistas y en el archivo de otros tantos sitios de Internet.

En diálogo con Ciudad, Leila (@leilape) contó que es argentina pero trabaja como redactora de espectáculos para portales de España y también hace reseñas en otro medio argentino- español. “La verdad es que todos los días voy tirando temas de agenda y como cada vez que hablamos con la gente de España de David Bisbal, recordamos el romance que tuvo con Chenoa que fue una participante argentina de Operación Triunfo, me acordé de la relación que tuvo él con la China Suárez”, señaló la periodista.

“Después me tocó hablar de Alejandro Sanz y me acordé del affaire, o lo que haya sido que tuvo, con Valeria Gastaldi y de ahí empecé a acordarme de personajes que salieron, y cuando quise darme cuenta tenía un montón de gente escribiéndome ‘no te olvides de tal cosa’. No creí que iba a hacer un hilo con tanto material, y eso me dejó muy impactada”, explico Leila sobre la chispa que detonó esta bomba.