El papá de Tyago Griffo contó cómo reacciona cuando hablan de la intimidad de su hijo: "No tendría complejos con que sea gay"

Hoy más que nunca, Tyago Griffo se puso en el centro de la escena gracias a su debut en la pista del Cantando 2020 (eltrece) con su mamá, Gladys La Bomba Tucumana. En este contexto, mientras el talentoso cantante brilla en la pista con su madre, su padre, Ariel Griffo, charló con Ciudad sobre cómo vive la exposición de su hijo.

En un ida y vuelta con Fernando Gatti, el hombre contó cómo reacciona cuando se habla públicamente de aspectos íntimos de la vida de Tyago y también se refirió a lals pespeculaciones (muchas de ellas maliciosas) sobre la vida sexual del joven artista.

"Imagínense cómo me pongo cuando hablan sin argumentos ni fundamentos. Pero son estupideces. Obvio que la gente me comenta '¿viste lo que dijeron de tu hijo?'. Pero qué quieren que haga, uno no se puede pelear con la gente mala, sino habría que pelearse con el mundo porque la mitad del mundo es malo", expresó.

Y cerró haciendo hincapié en que poco le importa la orientación sexual de su hijo; lo querrá y acompañará por siempre. "Son tonterías. Y, sobre su sexualidad, que sea lo que tenga que ser. No tengo ninguna clase de problemas o complejos con que sea gay. Que sea lo que él siente y le gusta, que viva como quiera vivir", sentenció.