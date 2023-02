El papá de Nacho nominó al sobrino de Romina en Gran Hermano y lanzó un picante motivo en vivo: "Hizo trampa y eso no me gustó"

Luego del momento a pura emoción que vivieron los participantes de Gran Hermano 2022 por el ingreso de sus familiares, el papá de Nacho, Rodolfo –más conocido como Rodo- sorprendió con su nominación.

“Le voy a dar dos puntos Fabián, el sobrino de Romina porque esta tarde hemos hecho un juego y ha hecho trampa, y no me ha gustado”, comenzó diciendo Rodo, uno de los seres queridos de los hermanitos que debió nominar en la casa.

“Era un juego con globos. Teníamos que correr con globos y aplastarlos con las manos y él agarró un escarbadientes del catering de ayer y claro, pinchaba todos los globos con mucha facilidad, y me pareció que hizo trampa. Por eso, le voy a dar dos puntos a él”, agregó, sin vueltas.

Y cerró: “Después, le voy a dar un punto a Camila, la hermana de Juli, simplemente porque no he tenido tiempo de intimar con ella. Estos días han sido increíbles y he intimado más con los otros familiares. Entonces, por descarte le doy un voto a ella”.

EL LLANTO DE NACHO AL VER EL SIGNIFICATIVO REGALO QUE LE TRAJO SU PAPÁ PARA QUE LO ACOMPAÑE EN GRAN HERMANO

En medio de la cuenta regresiva para conocer quién será el gran ganador o ganadora de Gran Hermano 2022, los participantes recibieron una inyección de energía al recibir la visita de un familiar. Y además de darles cariño, cada uno ingresó con una caja especialmente preparada con cosas significativas para sus seres queridos.

El primero en dar a conocer qué objetos ingresó a la casa fue Rodolfo, quien hizo quebrar en llanto a Nacho con su relato: “Este portarretrato es muy importante para él porque cada vez que llegaba a España, lo ponía en su mesa de luz y era como que su mamá siempre estaba con él. Desde pequeñito, era como un amuleto. Es una foto de él de chico con su mamá (quien murió en mayo de 2021)”, comenzó diciendo.

“También traje algo que me parece muy representativo que es una mariposa y la puede enganchar en cualquier lado. Tiene mucho significado para mí también porque pertenece a casa y siempre estuvo en las Navidades”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Luego, tengo otra foto que es muy particular porque nosotros vivíamos en Madrid y el gobierno español había mandado las tropas europeas a la guerra de Irak. Y tanto su mamá, como yo, no estábamos de acuerdo. Entonces, le compramos este body que dice ‘no a la guerra’ y fue a la primera manifestación que fue él en contra de esa guerra. Y nos sacamos esta foto con su mamá que es súper bonita y siempre ha estado con nosotros, y queda para él. Y esta foto con su abuela que te adora mucho que siempre está ahí amándote y pensado en ti”.