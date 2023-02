"Es su papá del corazón": Barby Silenzi sobre el cambio de apellido de Elenita para llevar el del Polaco

Hace pocos días Barby Silenzi habló en una entrevista radial hablando sobre el gran vínculo de amor entre su hija Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado, con El Polaco. Ahí contó que su nena quería cambiarse el apellido por el del cumbiero, sin embargo hoy aclaró sus dichos.

La bailarina salió en Intrusos por teléfono para explicar lo que había querido decir. “Yo conté cómo las nenas se llevaban con El Pola y capaz se entendió mal la anécdota o la conté cortada. La quiero contar bien”, aseguró.

“Elena tenía cuatro años, estábamos en pandemia, todos encerrados en la casa y estaba con todas las nenas. Salió esto de TikTok y las nenas estaban enloquecidas por hacerse una cuenta. Teníamos que hacerle un mail y cuando Elena vio que todas tenían el apellido 'Cwirkaluk' ella dijo ‘yo también quiero’”, aseveró.

"Le dije que ella era Delgado, pero me insistía con ‘yo quiero este’ y le hice el mail con el apellido del Polaco. No es que ella se quiso cambiar el apellido deliberadamente". G-plus

BARBY SILENZI ACLARÓ LA VERSIÓN DE QUE SU HIJA ELENE QUERÍA CAMBIARSE EL APELLIDO

“Le dije que ella era Delgado, pero me insistía con ‘yo quiero este’ y le hice el mail con ese apellido. No es que ella se quiso cambiar el apellido deliberadamente. Imaginate que no tenía idea de cómo era eso de cambiarse el apellido”, explicó en el ciclo de Flor de la Ve.

“Todas eran Cwirkaluk, menos ella. No entendía por qué no, pero ella quería eso”, señaló, mientras contaba que su hija si lo llama “papá” al cantante. “Eso pasó varias veces. Ella tiene su papá y su papá del corazón que es el Pola. Eso me lo contó la directora”, reveló.

“Ella no tiene algo de todos los días con Francisco, pero ama a su papá. Ella va o él viene y se enloquece por él. Está feliz con su papá, pero Francisco al vivir afuera no tiene ese contacto cotidiano”, concluyó.

