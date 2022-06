Pancho Dotto fue internado y habló sobre sus temores: ""No le tengo mucho miedo a la muerte pero por ahora..."

Pancho Dotto sorprendió al reflexionar sobre sus miedos, tras su incómodo reencuentro con Valeria Mazza luego de su pelea.

Todo comenzó cuando el exrepresentante de modelos comenzó a sentir un malestar y se acercó a la clínica más cercana para que lo revisaran.

Acto seguido, detectaron que tiene covid y lo dejaron internado en observación. Vale aclarar que se había acercado por un pico de presión.

PANCHO DOTTO HABLÓ SOBRE SU SALUD

Desde el Sanatorio Los Arcos, Pancho contó que no siente miedo a la muerte pero que desea recuperarse lo antes posible para seguir disfrutando de su vida.

"No me siento muy bien, me querría quedar acá para toda la recuperación... la presión la tenía muy alta y ahora parece que bajó. El COVID es leve... pero así empezó mi contador, que tenía mi edad y la enfermedad terminó con su vida..."

"No le tengo mucho miedo a la muerte pero por ahora me quiero quedar en este plano. Tengo muchas cosas que arreglar, compartir y vivir", expresó, angustiado, en Nosotros a la mañana.

PANCHO DOTTO COMPARTIÓ UN POSITIVO POSTEO EN PLENA INTERNACIÓN

Junto a una foto en la que se lo ve muy feliz hace un tiempo atrás, Pacho se mostró positivo.

"Aquí estoy, tratando de recuperarme. Siempre les digo que tenemos que disfrutar mucho de cada momento de nuestras vidas. Que nada ni nadie nos quite la posibilidad de ser libres y felices, que no nos roben los sueños ni la alegría de vivir", cerró, buena onda.

¡Mucha fuerza!