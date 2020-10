Panam se quebró en vivo al recordar la triste pérdida de su hija: "Necesitaba sentir su corazón con el mío"

Este sábado en PH Podemos Hablar Panam recordó la terrible pérdida que sufrió en 2013 cuando su obstetra descubrió que su beba no registraba latidos, y se quebró en vivo al relatar esa experiencia.

"La piña más fuerte que recibió fue en el 2013. Estaba embarazada de nueve meses y a dos días de dar a luz detectaron que la beba no tenía latidos así que me operaron, y eso fue una piña. Quedé en el aire un montón de tiempo", recordó Laura en el punto de encuentro.

Con lágrimas en los ojos, Panam relató que pese a que no hubo manera de revivirla, pidió tener a la beba junto a ella. "En ese momento, cuando me estaban operando y sacaron a la beba, tomé conciencia de que había perdido a mi hija y necesité que me la traigan y me la pongan en el pecho porque necesitaba sentir su corazón con el mío y sentía que estaba abatida totalmente", relató.

"En el momento en que la abracé, sentí que se quedó conmigo. Por más que se vaya a otro plano, ella quedó conmigo para siempre. Después descubrieron que tenía trombofilia, me traté y tuve la bendición de volver a ser mamá dos veces más. Siempre digo que acá en la Tierra soy mamá de tres: Luca (10), Sofi (5), Bauti (3) y Chiara que está en el cielo y nos protege", concluyó Laura, que agradeció la gran contención que le brindaron su marido y su mamá.