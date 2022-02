Pampito recordó el inicio del romance de Vero Lozano y Corcho Rodríguez: "Al principio fue difícil para ella"

Con la tranquilidad de que la operación de pies de Vero Lozano fue exitosa, tras el grave accidente que sufrió en Aspen, Pampito analizó el incondicional apoyo de Corcho Rodríguez a su esposa y recordó el comienzo de su relación, hace más de 15 años atrás.

"En una foto del Corcho, Vero le puso 'el reposo del guerrero, siempre a mi lado'", comentó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), al ver la imagen que Lozano subió a su Instagram, tras ser operada.

Acto seguido, Pampito ahondó en la relación de pareja de Vero y Corcho: "Ellos están juntos hace muchos años. Es una pareja muy unida, con una hija hermosa. Se quieren mucho. Pero al principio fue difícil para Vero Lozano esta relación".

"Él era el ex de una de las divas máximas de la tele, Susana, y ella tenía miedo de que la odiaran por eso. Fue complicado el comienzo de esta relación", aseguró el periodista, haciendo referencia al anterior noviazgo del empresario con Susana Giménez.

EL LLANTO DE VERO LOZANO AL REVELAR QUÉ LE DIJO CORCHO RODRÍGUEZ TRAS EL ACCIDENTE

A pocos días de sufrir un grave accidente en Aspen, Vero Lozano salió al aire en Cortá por Lozano y reveló la dura frase que le dijo Corcho Rodríguez, tras caer de la aerosilla, a siete metros del suelo.

"Cuando volvió Corchi al hospital, yo ya estaba en la silla, dando vueltas. Fuimos a un barcito que había por ahí, lo miré y me puse a llorar. Le dije: 'Ay, perdón por esto'. No porque me sintiera culpable, pero estábamos en vacaciones”, dijo Vero, angustiada.

"Los dos nos pusimos a llorar y él me dijo: 'Yo pensé que te habías muerto'", reveló Vero Lozano a pura lágrima.