Pampito, letal con Tamara Báez por indignarse al ver juntos a L-Gante, Jamaica y Wanda Nara: "Desubicada"

El blanqueo de L-Gante (22) con Wanda Nara (36) provocó la furia de Tamara Báez (23), y por eso Pampito fulminó a la madre de la hija del cantante: "Hay resentimiento. ¿Sino por qué lo hace?".

"¿Por qué publica un chat que no dice nada al mismo momento que el ex está con su hija? Él estaba pasándola bien con su nueva novia. Me pareció ridículo", disparó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Entonces, el periodista se explayó: "Me dio un poco desubicada. Me parece que actuó súper mal ayer. Publicó este chat con L-Gante cuando vio que ayer estaba con su hija y lo hizo quedar como que la estaba queriendo levantar. Cuando este chat no muestra levante".

"Y si la quiso levantar, ¿para qué lo publica?", cerró Pampito picante contra Tamara Báez por su reclamo a L-Gante tras presentarle a Wanda Nara a su hija.

PAMPITO BANCÓ FUERTE A L-GANTE Y FUSTIGÓ A TAMARA BÁEZ

"En defensa de L-Gante, que no necesita mi defensa. No dice nada malo. Le preguntó "¿qué hacen? Capaz que le pregunta él por su hija y quería ir a visitarlas", enfatizó Pampito contra Tamara Báez.

Ahí, desarrolló sus argumentos para defender al novio de Wanda Nara: "Me pareció una actitud infantil. Del otro lado L-Gante demostró querer paz. Arreglaron la situación económica, como corresponde. Pueden mostrar los dos a Jamaica".

Al final, Pampito empatizó con Tamara Báez: "L-Gante tiene todo el derecho a rehacer su vida. Se enamoró de otra persona. Debe doler muchísimo, ser espantoso y más con una hija".