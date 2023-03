Pampito, filoso con Soledad Aquino por sugerir que hacer chismes es grasa: "Nosotros tenemos que trabajar para vivir"

Pampito se mostró indignado en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) con Soledad Aquino por sugerir que hacer chismes es grasa.

“Dijo que Cande Tinelli es muy fina para ir a LAM, ¿le parecerá fino este programa o le parecerá grasa?”, contó Estefi Berardi en la emisión matutino.

“Nosotros tenemos que trabajar para vivir”, lanzó entonces filoso Pampito y Carmen comentó: “Ya veo que Aquino no me sale al aire por esto”.

“Cande hace Only Fans, que me parece perfecto, pero no sé si eso es fino o no”, agregó la panelista y el periodista cerró picante: “Ahora le preguntamos a la madre”.

CARMEN BARBIERI BANCÓ EL COMENTARIO DE SOLEDAD AQUINO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE CANDE TINELLI EN LAM

Carmen Barbieri bancó el comentario de Soledad Aquino sobre la participación de Cande Tinelli en el LAM. “No me gusta verla ahí, es un programa de chusmerío, Cande es muy fina”, había dicho la ex de Marcelo Tinelli.

Entonces, la conductora de Mañanísima explicó: “No quiso decir que LAM era grasa, quiso decir que es una chica fina para hablar de chimentos, eso no quiere decir que vos seas grasa porque traes una noticia del espectáculo”.