Pampito defendió con todo a Calu Rivero por la versión de que supuestamente se iba a casar por dinero: "¿Qué pruebas hay?"

Pampito se diferenció de Viviana Canosa, quien hizo un editorial durísimo contra Calu Rivero por la versión que arrojó Diego Esteves sobre el supuesto pedido económico de la actriz a su novio ruso para casarse, y la defendió con todo en Mañanísima.

Días atrás, Esteves había dicho en A la tarde sobre Calu Rivero y fallida boda con Andréy Manirko: "Calu le habría dicho 'yo tengo una residencia en otro país (Uruguay), que no es el mío, dame un palito verde y nos casamos. Inmediatamente obtenés la ciudadanía y te despegás de los quilombos que tenés’". Según el periodista, por ese motivo no se llevó a cabo el casamiento y la pareja se separó.

"Si es el novio, ¿cómo le va a cobrar? Esta información me parece súper injusta con Calu. ¿De dónde sale? ¿Qué pruebas hay?". G-plus

Indignado por la versión sobre Rivero que se replicó en los medios y cosechó un tremendo descargo de Canosa, Pampito expresó: "Si es el novio, ¿cómo le va a cobrar? ¿De dónde sacaron eso?".

"Esta información me parece súper injusta con Calu. ¿De dónde sale? ¿Qué pruebas hay?", exigió el panelista de Carmen Barbieri.

Sobre el silencio de la actriz y la decisión de no estar activa en redes, Pampito agregó: "Calu no va a salir a aclarar. Está en otra sintonía, de no prensa. ¿Por qué va a salir a aclarar una mentira? Directamente no la tendrían que ensuciar, si no hay pruebas de lo que se dice".

VIVIANA CANOSA REALIZÓ UN FUERTÍSIMO EDITORIAL CONTRA CALU RIVERO

Viviana Canosa se hizo eco de una fuerte versión sobre Calu Rivero, que arrojó el periodista Diego Esteves en A la tarde, y criticó sin filtro contra la actriz en Viviana con Vos.

"Calu Rivero le pidió un millón de dólares a su novio para casarse. Él se negó y se terminó la relación. Vos mirá qué distinta soy yo, Viviana Canosa, ‘celeste’, a esta ‘verde’ famosa. Porque escuchaste bien, le pidió un palo verde al pibe para casarse", comenzó diciendo Canosa en su programa en A24.

Mirando a cámara, Viviana continuó polémica contra la actriz: "Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida. ‘Si te querés casar conmigo, un palo verde’".

"Esta actriz que no labura hace mil quinientos años y tiene una vida de millonaria, es progre, K y capitalista. Se viste con los mejores diseñadores, vive en Nueva York, tiene departamentos, recorre el mundo y no labura. ¿Cómo hace?", cuestionó.