Pampito contó la reacción de Romina Pereiro tras la separación de Rial: "Me dijo que era mala persona"

La actitud de Romina Pereiro frente a las fuertes versiones de separación de Jorge Rial había sido el hermetismo, hasta que Pampito contó el que conductor de Argenzuela "estaría iniciando algo con una periodista de C5N", y ahí la nutricionista se comunicó con el panelista de Momento D para manifestarle su furia.

"Ayer cuando terminó el programa abrí mi Instagram y tenía mensajes de Romina muy enojada", arrancó Pampito.

"Le pedí disculpas incluso si la lastimé a ella o a su familia, y mucho más a los niños. Le expliqué que la información que dimos me la contaron ciertos protagonistas y testigos. Ella de me dijo que del otro lado hay niños que sufren y le dije 'te pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie'. Pero me dijo que era mala persona, me mandó a estudiar", continuó el periodista sobre la expareja de Rial.

En ese punto, fue contundente: "A Romina no la acosamos. Ella me escribió enojada. Está en todo su derecho de enojarse y es entendible. Pero estamos hablando de dos personas públicas".

Le dije que me aclare qué fue lo que le molestó y me dijo que todo. No fue específica", cerró Pampito tras la polémica con Jorge Rial y Romina Pereiro", cerró Pampito indignado.

FABIÁN DOMAN RESPALDÓ A PAMPITO TRAS LA REACCIÓN DE ROMINA PEREIRO

En medio del descargo de Pampito sobre Romina Pereiro, Fabián Doman salió en defensa de su panelista.

"Cuando Pampita hace mucho me contó del divorcio de Rial, siempre estoy a favor de que se cuente todo, lo único que pido es proteger a quienes trabajan conmigo y les digo que llamen a la fuente. Vos hiciste eso, Pampito. Yo mismo te pedí que le escribas a Jorge y Romina de parte mía. Esa parte la hace a mí requerimiento", aseguró el conductor.

Además, Fabián Doman admitió que al igual que Pampito también se había comunicado con Romina Pereiro: "Yo le pregunté lo mismo, qué de lo que dijimos le había molestado. Romina también me escribió".